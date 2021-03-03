Sigara içenler bu vitaminlere dikkat edin! Prof. Dr. Berrin Pehlivan'dan 'Bir Bilen' olarak uyarılar

Sigara kullananlar hangi vitaminleri kullanırken dikkat etmeli? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin kullanırken kendimizi hasta edebilir miyiz? Bağışıklık sistemimizin zayıf olduğunu nasıl anlarız?... Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan 'Bir Bilen' olarak anlatıyor...

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Vitamin takviyeleri hangi hastalıkların riskini arttırıyor? Bağışıklık sistemi güçlendirme, gıda takviyesi ve vitamin kullanımı, kanserden korunma ve sağlığınıza dair birçok önemli konuyu "Bir Bilen'e sorduk. Bu hafta Bir Bilen'in konuğu Radyasyon Onkolojisi Profesörü Berrin Pehlivan. İşte Pehlivan'ın açıklamalarından satır başları...

- Bağışıklığınızın zayıf olduğunu nasıl anlarsınız?

- Bağışıklık sistemini sekteye uğratan hareketler nelerdir?

-​ Sağlıklı bir bünye için

-​ Vitamin takviyesi kullanmak işe yarıyor mu?

- Güçlü bir bağışıklık için 5 temel madde

-​ Bağışıklık için beslenme

- GDO ve Hormonların Etkileri

- Sürekli kullandığınız marka ve ürünleri neden değiştirmek gerekir?

-​ Gıda Takviyeleri ve Vitaminlere Neden Dikkat Etmeliyiz?

- Sigara içenler bu vitaminlere dikkat!

-​ Vitamin takviyesinin arttırdığı hastalıklar

-​ Bütünsel Sağlık Yaklaşımı

- Probiyatik Takviyelerinin Etkileri

- Akut Stres ve Kronik Stresin Bağışıklığa Etkileri

-​ Stres Kansere Neden Olur mu?

-​ Türkiye'nin kanserle mücadelesi

-​ Proton Tedavisi Nedir? Türkiye'de neden yok?

-​ Kanser Artıyor mu? Kimler risk altında?

- Tam sağlık kontrolü ve checkup'ın önemi

-​ Hangi testleri düzenli yaptırmalı?

- Kanserde erken teşhisin önemi

- Çocuklu aileler dikkat... Elektromanyetik alanlarla kanser ilişkisi

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