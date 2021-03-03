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Alanya'da tapu dolandırıcılığı operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde vatandaşa ait hisseli dükkanı, sahte belge düzenleyerek tek tapu şeklinde satmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

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Alanya'da 150 bin liraya satın almayı düşündüğü çok hisseli dükkanın, tek tapu şeklinde sahte belge düzenlenerek, kendisine satılmaya çalışıldığını öğrenen M.Ş. polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlar Mahallesinde düzenlediği operasyonla M.O. (36), O.A. (36) ve M.F.Ş'yi (45) gözaltına aldı.

Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 38 adet sahte tapu senedi, sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen 15 adet gerçek tapu senedi, dizüstü bilgisayar, iki harici bellek ele geçirildi.

Emniyette götürülerek işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların daha önceden sattıkları 1 milyon 300 bin lira değerindeki 10 ayrı mülkün de polis ekiplerince incelemeye alındığı bildirildi.

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