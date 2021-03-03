Yunanistan'da korkutan deprem! Ülke 6.2 şiddetiyle sarsıldı

Alınan son dakika bilgisine göre; Yunanistan'ın Larisa kentinde 6.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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AFAD verilerine göre saat 13:16’da Yunanistan’da 6.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yer yüzüne yakın noktada meydana gelen deprem, ülkenin birçok noktasında hissedildi. Can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin detaylarını resmi internet sitesinden paylaştı.

EMSC, depremin yerin 2 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti. Fakat EMSC daha sonra bu verilere revizyon yaptı. EMSC depremin büyüklüğünü 6.2 olarak düşürürken depremin de yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu. Alman yetkililer de depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

"6.9 verenler de var"

CNN Türk canlı yayınına katılan uzmanlar depremi yorumladı. Hasan Sözbilir, "Bu bizden belli bir uzaklıkta olan bir deprem. Yunanistan’da da bu depremle ilgili can kayıpları yaşanmış olabilir. İstasyonlardan farklı değerler de geliyor. 6.9 verenler de var. Türkiye’deki insanlar için ya da can ve mal kaybı gibi herhangi bir hasar yaratabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

"Önemli hasarlar yaratabileceğini düşünüyorum"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "6.2 özellikle mühendislik görmemiş yapılar üzerinde önemli hasarlar yaratabileceğini düşünüyorum. İlk saatlerden sonra hasar durumları ortaya konacak. Bu biraz daha merkezi Yunanistan’da meydana gelmiş Güney’deki depremlere alışığız da merkezdeki depremlerin karakterliği daha farklı." ifadelerini kullandı.