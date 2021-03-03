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Milli Savunma Bakanlığı: 1 DEAŞ’lı terörist ile 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 DEAŞ'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi" denildi.

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