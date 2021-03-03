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CHP'li meclis üyesi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İBB Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP'li Ediz Zeyrek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını öne sürdü.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olacak? CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde "adayımız belli" açıklamasından sonra partiden dikkat çeken bir çıkış daha geldi. 

İBB Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP'li Ediz Zeyrek, polemikhaber yayınında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını öne sürdü.

Gazeteci Deniz Ayas'ın sorularını yanıtlayan Zeyrek, "Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin önündeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaydır. Ve kazanacak. Çünkü iki kere kazandı zaten. Hem mart seçimlerinde hem 23 Haziran seçimlerinde kazandı zaten" dedi.

Zeyrek, "Bu ekibin başında da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var, İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu var. Bunu herkes böyle bilsin. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nde suni gündemlerle ayrıştırma yaratamaz" ifadesini kullandı.

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