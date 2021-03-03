BIST 1.549
DOLAR 7,36
EURO 8,90
ALTIN 408,92
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi Alpaslan Öztürk

Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladı.

Abone ol

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yeni sezon transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alpaslan Öztürk ile el sıkıştı. Alpaslan Öztürk sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Teknik patron Fatih Terim'in, yerli kadro derinliğini artırma talebi doğrultusunda görüşülen 27 yaşındaki stoperin, sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi. Mevcut kadroda Donk ve Ozornwafor dışında yedek stoperi bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, böylece önemli bir rotasyon takviyesi gerçekleştirmiş olacak.

Bedavaya gelecek
1.86 boyundaki Alpaslan, Göztepe formasıyla gösterdiği performansla, Terim'in takdirini kazandı. Tecrübeli savunmacının sözleşmesi yaz döneminde sona erecek ve bonservis bedeli olmaksızın transfer edilebilecek.

Bu sezon 1 golü var
Belçika'da doğup büyüyen Alpaslan, bir dönem İngiltere'de de altyapı eğitimi aldı. Sonrasında tekrar Belçika'ya dönen Alpaslan Öztürk, 2014 yılında Kasımpaşa formasıyla Türkiye'ye adım attı. Eskişehir ve Elazığspor'da da görev yaptıktan sonra Göztepe'ye transfer olan başarılı savunmacı, bu sezon 12 lig maçında 1 gol attı.

3 mevkide oynayabiliyor
Sakatlıklar nedeniyle zaman zaman formasını kaptırsa da sadece stoperde değil, ön libero ve sağ bekte de iyi performans gösteren Alpaslan, gelecek sezon Terim'in savunmadaki jokerlerinden olacak gibi görünüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İlk kez tezgahlarda yerini aldı! Trabzon'da hamsinin fiyatı cep yaktı
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
64 yaşındaki ikiz bebek sahibi oldu! Mahkeme kararıyla hayatının şokunu yaşadı
Reşit Karabacak kimdir neden öldü ölüm sebebi nedir?
Almanya'da covid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor
İlk ve tekti! Hatay'da Tayfur Sökmen vefatının 41. yılında anıldı
İBB sosyal yardım kartı bakiyesi sorgulama 2021 nasıl olur?
CHP'li meclis üyesi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Denizli'de dolandırıcının cebinden adresi çıkınca gerçeği jandarmadan öğrendi
Yunanistan'da korkutan deprem! Ülke 6.2 şiddetiyle sarsıldı
Yorumlar 1 yorum