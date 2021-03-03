CHP'de D3 hareketi bildiri yayımladı! Kılıçdaroğlu beğenmeyecek 2 kere kaybeden gitsin

Bedri Baykam’ın öncülüğünde bir araya gelen CHP’li isimler, parti tüzüğünde değişiklik öneren bir bildiri yayımladı. Öneriler arasında “İki kere üst üste genel seçimi kaybeden Genel Başkan’ın koltuğunu kaybetmesi ve Parti’nin Olağanüstü Kurultay’a gitmesi” maddesi bulunuyor. Defalarca seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bildiriye tepkisi merak ediliyor..

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CHP Parti Meclisi eski üyesi Bedri Baykam’ın öncülüğünde bir araya gelen CHP’li isimler, Ercan Karakaş, Fikri Sağlar Tolga Yarman, Ömer Faruk Eminağaoğlu, İlhan Cihaner, Tevfik Kızgınkaya, Kemal Akkurt, Suay Karaman ve Mustafa Pınar, “CHP için Demokratik Dijital Devrim (D3) Tüzük Taslağı” başlıklı açıklama yayımladı.

'Kopma niyetimiz yok'

Farklı isimlerin katkı verdiğini bu hazırlığa katılanlar, CHP’den ayrılmak veya kopmak gibi hiçbir niyetlerinin olmadığını söylediler.

CHP tüzüğünde değişiklik öneren açıklamada, neler yapılması gerektiği maddeler halinde sıralandı. CHP'li birçok isim de görüşleri ile tüzüğe katkılarını sundu.

Öneriler arasındaki, “İki kere üst üste genel seçimi kaybeden Genel Başkan’ın koltuğunu kaybetmesi ve Parti’nin Olağanüstü Kurultay’a gitmesi” madde dikkat çekti. 5 Mart tarihinde de tüzükle ilgili detayları çalışmanın açıklanacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“CHP’de uzun yıllardır görmeyi dilediğimiz parti içi demokrasi adına en gerçekçi adım olan ‘Demokratik Dijital Devrim’ (D3) tüzük taslağı, CHP Parti Meclisi eski Üyesi Bedri Baykam’ın öncülüğünde, Ankara-İstanbul-İzmir Parti içi Demokrasi Grupları’nın katılımı ve desteği ile hazırlandı.

Aşağıda özet örneklerini sunduğumuz D3 tüzük taslağının içeriği ve tüm metni ilk defa açıklanıyor.

· Cumhurbaşkanlığı adaylarının tüm üyelerin katılımıyla seçilmeleri...

· Genel Başkan, Parti Meclisi, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları’nın %3’lük Genel Merkez kontenjanı dışında tüm üyelerle seçilmesi...

· Cinsiyet ve gençlik kotaları kapsamına giren üyelerin, seçilebilir noktalardan listeye girmeleri...

· Güçlü Genel Sekreterlik kavramı ile beraber, üç Genel Sekreter Yardımcısı’nın alacağı önemli somut sorumluluklar...

· İki kere üst üste genel seçimi kaybeden Genel Başkan’ın koltuğunu kaybetmesi ve Parti’nin Olağanüstü Kurultay’a gitmesi...

· Tüm üyelere verilecek Akıllı Kartlar ile partinin dijital çağa uyum sağlaması, üyelerin aday seçimlerinde ve her konuda “karar verici” noktaya yükselmesi...

Kamuoyuna, medyaya ve Parti üyelerine ilk tanıtımının yapılacağı basın toplantısına Ankara, İstanbul ve İzmir’den gelen değerli CHP “Parti içi Demokrasi” grupları temsilcileri de katılıyor.

‘Demokratik Dijital Devrim’ (D3) tüzük taslağı, değerli basın mensuplarına hem basılı hem de PDF formatında sunulacak.

Bu tarihi çıkışta, sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."