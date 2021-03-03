Ezo Sunal eşi kiminle evli Ömer Öztüyen kimdir ne iş yapar?

Kemal Sunal'ın kızı Ali Sunal'ın kardeşi Ezo Sunal anne oldu. Sunal Ailesi güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki Ezo Sunal kimdir, kaç yaşında eşi Ömer Öztüyen kimdir?

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Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Ezo Sunal kızını bu sabah dünyaya getirdi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Nova bebek 51 cm ve 3.880 gram olarak dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın kendi gibi oyuncu kızı Ezo Sunal anne oldu. Güzel haberi Gül ve Ali Sunal duyurdu.

37 yaşındaki Ezo Sunal ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Ünlü isme hamilelik sürecinde en büyük destek ailesinden geldi. Narin adında bir kızı olan Ali Sunal kardeşini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Ezo Sunal hamile olduğunu ilk kez "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" sözleriyle yılbaşında duyurmuştu.