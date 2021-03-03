AK Partili Cahit Özkan: 2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'HDP'nin kapatılması' ile ilgili yaptığı yeni açıklamada, "2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Muhalefet yargıya talimat olarak eleştiri yaptı. Bir başvurunuz olacak mı?" şeklindeki soruya "Burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur" yanıtını verdi.

AK Partili Özkan, açıklamasına şöyle devam etti: Bu anlamda AK Parti siyaseti, kurulduğu günden bugüne kadar her daim milli iradenin hakimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışıyla tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır.

"Tabela partisi haline getireceğiz"

Biz inşallah HDP’yi milletimizin bu rahatsızlığını bilerek, HDP’ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın da HDP’den rahatsızlığını bilerek çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz ve Türk siyaseti tarihinde kardeşlik hukukuna kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz.