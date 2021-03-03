BIST 1.546
DOLAR 7,37
EURO 8,89
ALTIN 408,61
HABER /  SAĞLIK

Sağlık çalışanları istifa yasağının kalkmasını bekliyor

Koronavirüs pandemisinde getirilen istifa yasağının, normalleşme sürecine girilmesiyle kaldırılmasını isteyen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek haberi bekliyor.

Abone ol

1 Mart itibariyle yapılan yeni düzenlemelerle pandemi sınırlamaları bölgesel harita ile gevşetildi. Normalleşme adımı olarak atılan adımlar sonrası lokantalar, kafeler ve birçok işletme belirli sürelerle yeniden hizmet verebilecek.

Bu normalleşme adımının ardından sağlık çalışanları da pandemi nedeniyle getirilen istifa yasağının kalkmasını istiyor. Daha önce bu yasağın kalktığına ilişkin haberler yapılsa da yasaklar halen devam ediyor.

Hem uzmanlık sınavlarına çalışmak hem de kilometrelerce uzaktaki yakınlarını görebilmek için bu yasağın kalkmasını isteyen sağlık çalışanları bununla birlikte açıktan yapılacak atamalarla eleman açığının kapatılabileceğini ifade ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımlarının ardından pandeminin ilk gününden itibaren canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek haberlerde. İstifa yasağının ne zaman kalkacağı ise henüz bilinmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da korkunç olay! Otomobil yaşlı adamın üstüne düştü
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Adana'da evlilik için 'erkeklerle olmalısın' dedi! İstemeyince dehşeti yaşadı
Ezo Sunal eşi kiminle evli Ömer Öztüyen kimdir ne iş yapar?
Giresun'da tarlada buldu raporla onaylandı! Göktaşı için müşteri bekliyor
CHP'de D3 hareketi bildiri yayımladı! Kılıçdaroğlu beğenmeyecek 2 kere kaybeden gitsin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mısır'ın Türkiye'ye jestiyle ilgili flaş açıklama
Erdoğan-Macron görüşmesi sonrası konuşan Le Drian: AB'ye bazı güvenceler verdi, ama yetmez
Çılgın Sedat’ın evinden çıkan yangının kesin nedeni buymuş
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi Alpaslan Öztürk
Yorumlar