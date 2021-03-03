Sağlık çalışanları istifa yasağının kalkmasını bekliyor

Koronavirüs pandemisinde getirilen istifa yasağının, normalleşme sürecine girilmesiyle kaldırılmasını isteyen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek haberi bekliyor.

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1 Mart itibariyle yapılan yeni düzenlemelerle pandemi sınırlamaları bölgesel harita ile gevşetildi. Normalleşme adımı olarak atılan adımlar sonrası lokantalar, kafeler ve birçok işletme belirli sürelerle yeniden hizmet verebilecek.

Bu normalleşme adımının ardından sağlık çalışanları da pandemi nedeniyle getirilen istifa yasağının kalkmasını istiyor. Daha önce bu yasağın kalktığına ilişkin haberler yapılsa da yasaklar halen devam ediyor.

Hem uzmanlık sınavlarına çalışmak hem de kilometrelerce uzaktaki yakınlarını görebilmek için bu yasağın kalkmasını isteyen sağlık çalışanları bununla birlikte açıktan yapılacak atamalarla eleman açığının kapatılabileceğini ifade ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımlarının ardından pandeminin ilk gününden itibaren canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek haberlerde. İstifa yasağının ne zaman kalkacağı ise henüz bilinmiyor.