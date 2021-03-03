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Zlatan Ibrahimovic'ten LeBron James'e geri dönüş

Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'in AC Milan oyuncusu hakkındaki eleştirisinin ardından sporcuların siyasete karışmaması gerektiği şeklindeki duruşunu yineledi.

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Zlatan Ibrahimovic, siyaset hakkında konuşan sporculardan yana değil. Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ise bu tür konularda her zaman görüşünü ifade edeceğini açıkça belirtti.

İsveçli yıldız, son günlerin tartışma konusu hakkında San Remo Müzik Festivali'nde konuştu.

"Irk ve siyaset farklı şeylerdir. Sporcular dünyayı birleştirir, siyaset onu böler. Nereden gelirseniz gelin çevremizde herkes hoş karşılanır ve insanları bir araya getirmek için her şeyi yaparız. Bizim rolümüz, en iyi yaptığımız şeyi yaparak dünyayı birleştirmektir. İyi olmadığımız başka şeyler yapmayız, aksi takdirde siyasette olurdum. Mesajım? Sporcular sporcu olmalı ve politikacılar politikacı olmalı."

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