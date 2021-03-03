Karamollaoğlu'nda 'HDP'nin kapatılması' yorumu: Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar

'HDP'nin kapatılması' tartışmalarına değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar" ifadelerini kullandı.

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Haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "HDP'nin kapatılması" tartışmalarına ilişkin bir soruya da siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek "Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar" diye yanıt verdi.

Karamollaoğlu normalleşme kararlarının "ekonomik ve sosyal bunalım"ı bir nebze rahatlatacağını belirtti.

"Ne değişecek?"

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin ise, "İktidar partisi adalet reformu diye birtakım teklifler getirecek. Çoğunluğu olduğu için geçecek. Ne değişecek? Zihniyet değişmeden kanunları değiştirmek bir mana ifade etmiyor. Adalet haksızlıklar karşısında mazlumun yanında olmalıdır, iktidarın değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar"

Karamollaoğlu, AK Partili Cahit Özkan'ın "HDP hukuken kapatılacaktır" açıklaması hatırlatılarak sorulan soru üzerine şunları kaydetti: Bu tip konular üzerinde müzakerenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar.