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Ziraat Bankası duyurdu! Borcu 1 milyon lirayı geçmeyenlere yeni ödeme imkanı

Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı.

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Ziraat Bankası, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sundu.

Yapılan açıklamaya göre temerrüt faizi dahil, takip borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek.

Faiz tahsil edilmeyecek
Uygulamadan yararlanacak müşterilerin, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek.

Yani, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerin tek seferde ödenmesi durumunda, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlenmiş faizin alınmayacak.

Son tarih 30 Haziran
Yapılan açıklamaya göre uygulama, 8 Mart 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar ise şöyle:

Bireysel kredi müşterileri için 100 Bin TL

Tarımsal kredi müşterileri için 500 Bin TL

Diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 Bin TL

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