Esenyurt'ta otoyolda korkutan kaza: 5 kişi yaralandı

ESENYURT Haramidere TEM Bağlantı yolunda biri kamyon toplam 4 aracın karıştığı sıkışmalı kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç ile hususi araç Beylikdüzü istikametine seyir halindeyken şerit değiştirme sırasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç bariyerleri aşarak Bahçeşehir istikametine geçti.

Hafif ticari aracın bir diğer hususi araca ardından da kamyona çarpmasıyla kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı.

5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. 4 araçta bulunan toplam 5 yaralı sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik durma noktasına gelirken yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde hasar oluştu. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametindeki trafikte yoğunluk yaşandı.