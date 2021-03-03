Buffon emekli olacağı tarihi açıkladı

Futbolun yaşayan efsanesi Gianluigi Buffon, verdiği demeçte ne zaman emekli olacağıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen deneyimli kaleci Gianluigi Buffon, 2023 yazında emekli olmayı planladığını ancak önümüzdeki 4 ay içinde de eldivenlerini asabileceğini açıkladı.

The Guardian'a konuşan 43 yaşındaki yaşayan efsane, "Aslında gerçekten aklımda son bir 'dur' işareti var. 2003 yılının Haziran ayı, bu gerçekten maksimum tarih... Ancak önümüzdeki dört ay içinde de oynamayı bırakabilirim." dedi.

"Hepsi güzel hikayeler"

Futbola başlarken ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bu kadar uzun süre oynayabileceğine inanmadığını ifade eden İtalyan eldiven, "Doğrusunu isterseniz bu kadar uzun süre futbol oynayabileceğimi düşünmezdim. Ama bence bunların hepsi güzel hikayeler..." şeklinde konuştu.

Daha önce de açıklamıştı

Gianluigi Buffon daha önce 2017 yılında verdiği bir demeçte 2017-18 sezonunun sonunda emekli olacağını açıklamış ancak sürpriz bir kararla Juventus'tan Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. Fransız temsilcisinde bir sezon forma giyen deneyimli eldiven, 2019 yılının yaz transfer döneminde ise yeniden Juventus'a geri dönmüştü.

Buffon'un rekorlarından öne çıkanlar

Juventus formasıyla 681 resmi müsabakaya çıkan Gianluigi Buffon, bu alanda 705 maçı bulunan Del Piero'nun ardından ikinci sırada yer alıyor. Tecrübeli isim, kariyerine devam etmesi ve 25 resmi maça daha çıkması halinde birinci sıraya yerleşecek.

43 yaşındaki Buffon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren en yaşlı ikinci kaleci konumunda. 43 yaş & 252 gün ile bu rekorun mevcut sahibi Marco Ballotta.