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Erzurumspor, Karagümrük düellosunda kazanan yok

Süper Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük arasındaki maç 2-2 sona erdi.

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Süper Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele takımların karşılıklı ataklarıyla başladı. Rakip ceza sahasında faule maruz kalan Ricardo Gomes takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Aatif Chahechouhe, 17'de mavi-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.

Konuk takım 30'da rakibine cevap verdi. Bertolacci'nin ceza sahasına doldurduğu topla sağ çaprazda buluşan Sobiech, dar açıdan çok sert ve düzgün bir vuruşla skora denge getirdi. 

İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi.

53'te Castro nefis bir vole vurarak topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

55'te Rashani yerine oyuna giren Osman Çelik, 63'te takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Skor 2-2'ye geldikten sonra konuk ekip Mevlüt Erdinç ile pozisyon buldu. Erdinç topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ama top kalenin üzerinden dışarıya çıtkı.

80'de Novikovas, ceza sahasında üst üste çalımlarla şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top Osman'da kaldı. Osman, kaleciden sıyrılıp dar açıdan topu kaleye göndermeye çalıştı. Top yan ağlarda kaldı.

Mücadele 2-2 sona erdi.

BB Erzurumspor puanını 26 yaptı.

Karagümrük ise puanını 41 yaptı.

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