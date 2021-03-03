Süleyman Soylu 'dinamik denetim'i duyurdu! İçileri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü normalleşme döneminde 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz" dedi. İçişleri Bakanlığı, 'dinamik denetim modeli'yle ilgili 81 ilin valiliğine 14 maddelik genelge gönderdi.

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İçişleri Bakan Süleyman Soylu, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ardından 81 il valisi ile bakanlıkta video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya valilerin yanında il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da katıldı. Ardından da İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine dinamik denetim modeliyle ilgili 14 maddelik bir genelge gönderdi.

Bakan Soylu, kontrollü normalleşme dönemine ilişkin yapılacak denetimlerin ele alındığı toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve sahil güvenlik komutanlarımız ile kontrollü normalleşme dönemini değerlendirdik.

''260 bin personel ile denetim gerçekleştireceğiz''

Salgınla mücadelede, 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. Perşembe günü 260 bin personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek

İçişleri Bakanlığından valiliklere Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak. Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek. Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

İşte 81 ilin valiliğine gönderilen o genelge...