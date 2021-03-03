KKTC Başbakanı Ersan Saner: Bizim IMF'miz yok, ana vatanımız var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Ankara'nın her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirtti. Saner, 'Bizim IMF'miz yok, ana vatanımız var' dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay ve Saner arasında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası toplantıya geçildi.

Toplantının ardından Oktay ve Saner, ortak basın toplantısı düzenledi. KKTC Başbakanı, Ankara ile ilişkilerine değindi.

Kıbrıs meselesi

Saner, "KKTC olarak ana vatan Türkiye ile iş birliği içerisinde öncelikle haklı davamız olan Kıbrıs meselesinde 1958 yılından başlayan ve bugüne dek süren Birleşmiş Milletler'deki görüşmelerin hiçbir sonuca ulaşmadığını hep birlikte gözlemlemiş bulunmaktayız." dedi.

"Dünyadaki ülkelerin IMF'si var bizim ana vatanımız''

KKTC'nin, gücünü Türkiye'den aldığına dikkat çeken Saner, "Dünyanın bir köşesinde tecrit edilmiş, izolasyonlar altında kalan ve hiçbir şekilde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti dışında bir ülkeyle direkt teması olmayan bir ülke olmak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kaderi olamaz.

Bu bağlamda her zaman olduğu gibi ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne bizlere yapmış oldukları her türlü katkı için teşekkür ediyorum. Ben hep şunu söylüyorum: Dünyadaki ülkelerin IMF'si vardır, bizim IMF'miz yoktur, ana vatanımız vardır." ifadelerini kullandı.