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Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın seçim çağrısını 'Önce istifa' deyip reddetti

Siyasi çalkantılara sahne olan Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 'erken seçim' çağrılarını reddetti. Muhalif kanadın başbakan adayı Vazgen Manukyan, Paşinyan'ın önce istifa etmesini istedi.

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Ermenistan’da muhalif kanadın başbakan adayı Vazgen Manukyan, mitingde, "Erken seçimlerin düzenlenmesini desteklemekle beraber Başbakan Nikol görevdeyken söz konusu seçimlerin düzenlenmesine karşıyız" açıklaması yaptı.

"Nasıl savaş yürüttüğünü gördük"

Manukyan, Ermeni güçlerin birçok bölgeden çekilmesi ile sonuçlanan Karabağ çatışmalarına atıfla, “Paşinyan’ın nasıl savaş yürüttüğünü gördük, seçimleri de aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz” diye devam etti.

"En başta Paşinyan’ın istifa etmesi gerekiyor"

Muhalif başbakan adayı Vazgen Manukyan, Ermenistan’da erken seçimlere gidilmesini kabul etmeleri için en başta Paşinyan’ın istifa etmesi ve geçici bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Manukyan, ‘sadece bu şartların yerine getirilmesi halinde bir sene içerisinde erken parlamento seçimleri için tarih belirlenebileceğini’ kaydetti.

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