Eski İYİ Partili İsmail Koncuk: Bizle beraber hareket edecek vekiller olduğunu düşünüyoruz

İyi Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ile birlikte parti kurma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Koncuk, "Bizle beraber hareket edecek vekiller olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

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Ümit Özdağ ile birlikte yeni parti kurma hazırlığında olan bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Öncelikle kurucular kurulu oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bizle hareket edebilecek vekiller olduğunu düşünüyoruz. Ama bunları netleştirmeden söylememiz mümkün değil. Kamuoyunun da bildiği çok kıymetli insanlar olacak. Bilen, tanınan insanlar olacak. " ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi tanımlayan bir kurucular kurulu listesini inşallah yakın zamanda yayınlayacağız." diyen İsmail Koncuk'un açıklamaları şöyle:

İsim vermeden İYİ Parti'yi eleştirdi

İnsanların siyaset kurumuna güvenmiyor, muhalefet partilerini de kapsayan bir güvensizlik oluştuğu. İşte burada aslında siyasetçilere düşen asıl görev vatandaşlarımızda kaybolan bu güven duygusunu yeniden sağlamak. Onun için biz buradan hareketle yeni bir siyasi oluşumu; Türkiye'nin ihtiyacı olan yani vatandaşlarımızı aldatan, vatandaşlarımızın siyasetten soğumasına neden olan, eksikleri ve kusurları tamamen ortadan kaldıran, güvene dayanan bir siyasi oluşumu, ciddi bir ekiple vatandaşlarımızın huzuruna çıkmanın önemli olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda elimizi taşın altına koymanın gerektiğine inanıyoruz.

"Bilen, tanınan insanlar olacak"

Öncelikle kurucular kurulu oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu bir müddettir devam ediyor. Bir aylık süreç bu. Bunun içerisinde Ümit Özdağ da var başka arkadaşlarımız da var. Onları ancak resmileştiğinde kamuoyu ile paylaşmamız doğru olabilir.

Bizle hareket edebilecek vekiller olduğunu düşünüyoruz. Ama bunları netleştirmeden söylememiz mümkün değil.

Ama kurucular kurulunda çok değerli arkadaşlarımız olacak. Kamuoyunun da bildiği çok kıymetli insanlar olacak. Bilen, tanınan insanlar olacak. Yani vatandaşlarımız isimleri duyduğu zaman 'tamam; bu da burada varmış' diyebileceği isimler olacak. Birçok vatandaşımızı da kurucular kuruluna alacağız.

Türkiye'yi tanımlayan bir kurucular kurulu listesini inşallah yakın zamanda yayınlayacağız.

Bizim ideolojik duruşumuz Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, Türkiye'yi seven, milliyetçi, vatansever ve Atatürkçü bir duruş olacak. Ama milli ve manevi değerlerimize de saygıyı esas alan bir duruş sergileyeceğiz. Yani bu milletin bütün değerlerini temsil eden bir siyasal hareket oluşturacağız.