BIST 1.531
DOLAR 7,43
EURO 8,97
ALTIN 408,81
HABER /  DÜNYA

Lübnan’da demir deposunda patlama: 1 ölü, 4 yaralı

LÜBNAN'ın Trablusşam kentinde bir demir deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki Bab Al-Tabbaneh bölgesinde bulunan bir demir deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklara göre, patlama bir kamyonun depoda yükünü boşalttığı sırada meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diego Perotti'den dönüş sinyali: Yalan söylediler
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın seçim çağrısını 'Önce istifa' deyip reddetti
'Ciğerime bant yapıştırmışlar gibiydi' deyip anlattı! Kayseri'de 35 gün tedavi gördü
Süleyman Soylu 'dinamik denetim'i duyurdu! İçileri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi
KKTC Başbakanı Ersan Saner: Bizim IMF'miz yok, ana vatanımız var
CHP'li Engin Altay insan hakları eylem planına 'masal' dedi
Kayseri'de 15 yaşında kıza cinsel istismarda bulunan sapığa 18 yıl hapis cezası
Valilik duyurdu! Eskişehir’de iş yeri kapanma süresi 1 saat uzatıldı
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma ekranı-2020
Yorumlar