Fenerbahçe Boupendza için Hatayspor'la anlaştı! Transferde dikkat çeken iki detay

Fenerbahçe, Krasnodar'a transferi son anda yatan Aaron Boupendza için Hatayspor'la el sıkıştı. İki taraf arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

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Fransız kulübü Bordeaux’dan sadece 350 bin Euro’ya alınan ve Süper Lig’de gösterdiği mükemmel performansın ardından tüm dikkatleri üzerinde toplayan Aaron Boupendza için Krasnodar 8.1 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Rus ekibiyle hemen hemen her konuda anlaşmaya varan Hatayspor yönetimi Boupendza’nın satışından son anda vazgeçerken transferde son anda araya Ali Koç’un girdiği ve teklifi biraz daha yükselterek yıldız golcünün işini bitirdiği gündeme gelmişti.

‘Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynamak isterim’

Aradan geçen 10 gün süre içerisinde Boupendza’dan ‘Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynamak isterim’ açıklamaları gelirken Sarı lacivertli kulübün bu fazla işi uzatmadığı ve 24 yaşındaki Gabonlu’ya lig biter bitmez ‘çubukluyu’ giydireceği bildirildi.

Anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Bu sezon Cisse, Samatta, Ademi gibi forvetlerde karavana atan Fenerbahçe’nin Boupenzda transferiyle bu problemi çözeceği düşünülürken iki taraf arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Önümüzdeki sezon serbest kalacak olan Boupendza için Hatayspor’a 8,5 milyon Euro ödemeyi kabul eden Ali Koç’un kulübün tesislerini de yapacağı öğrenildi. Ali Koç’un Akdeniz ekibinin yeni stat projesine de destek vereceği kaydedildi.

Stat ve yeni tesise destek

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüşmelerini sürdüren Ali Koç’un şehrin stat ve yeni tesis hamleleri karşısında elinden gelen özveriyi sarfedeceği aktarılırken Boupendza’nın da bu anlaşmadan oldukça mutlu olduğu ve tecrübeli forvetin ufak ufak İstanbul hazırlıklarına başladığı ifade edildi.