CHP'li Ağbaba'dan tepki: İçilen her 4 dublenin 3’ünü devlet vergi olarak tahsil ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tekel ürünlerinin vergi gelirlerinin yüzde 12.3'ünü oluşturduğunu belirterek, "Her içilen 4 dublenin 3’ünü devlet vergi olarak tahsil ediyor" tepkisini gösterdi.

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CHP'li Veli Ağbaba, parti genel merkezinde, tekel bayi işletmecileri ile yaptığı basın toplantısında, tekel bayilerinin koronavirüs salgını sürecinde alınan kararlarla yalnız bırakıldığını söyledi. Tekel bayilerinin sadece alkol ve sigara satmadığını belirten Ağbaba, "Günübirlik belirsiz kararlarla ciro kayıpları yaşadılar. Yalnız bırakıldılar, tehdit mektupları aldılar, dükkanları aç-kapat yapa yapa oyuncağa çevrildiler." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de 155 bin tekel bayi var." bilgisini veren CHP'li Ağbaba, "Koronanın sebebi olarak gösterdiler. Başka esnafın ödemediği birçok vergi veriyor. Cezalar kesildi. Örneğin bir tekel esnafına yasaklara uymadığı için tam 320 bin lira ceza kesildiğini biliyoruz. Keyfi tacizlerle tekel esnafı rahatsız ediliyor" diye konuştu.

"Devlet adeta alkolle yaşıyor"

"Zincir market bütün esnafı etkilediği gibi tekel esnafını da etkilemektedir. Tekel ürünleri vergi gelirlerinin yüzde 12.3’ünü oluşturuyor" diyen Ağbaba, şöyle devam etti: Devlet adeta alkolle yaşıyor. Her içilen 4 dublenin 3’ünü devlet vergi olarak tahsil ediyor. Son bir yılda satışlar da azaldı. Tüketim azalıyor mu? Yasaklar sahte içki üretimini artırıyor. Geçtiğimiz yıl 500 kişi sahte alkolden öldü. Sen tekel bayilerle uğraşacağına gel uyuşturucularla uğraş.

10 maddelik çözüm önerisi

Ağbaba, TEKEL esnafının sorunları için 10 maddelik bir çözüm önerisi sundu:

- TEKEL bayilerine yönelik haksız, adaletsiz, maksatlı ve taraflı tutumdan vazgeçilmelidir.

- TEKEL bayilerine yönelik süre kısıtlaması esnetilmelidir.

- Hafta sonu alkol satış yasağı kaldırılmalıdır.

- Salgın gibi içki tüketimiyle doğrudan ilgisi olmayan gerekçelerle TEKEL bayileri ve büfeler keyfi olarak kapatılmamalıdır.

- Alkolden alınan vergiler makul bir seviyeye çekilmeli; alkol üreten ve tüketenler “vergi kaynağı” olarak görülmemelidir.

- TEKEL bayilerine yönelik orantısız cezalar makul seviyeye çekilmeli ve pandemide büyük cezalar yazılan esnaflara bir sefere mahsus af getirilmelidir.

- 15 bine yakın ürün çeşidiyle, 70’e yakın meslek grubunun işini yapıp haksız kazanç sağlayan zincir marketlere ilişkin acilen bir düzenleme yapılmalıdır.

- Sahte içkiye yönelik denetimler artırılmalı ve sahte içki tüketiminin artışına ilişkin Meclis’te bir komisyon kurulmalıdır. Bu konuya ilişkin CHP olarak bir araştırma önergemiz de bulunmaktadır.

- Devlet alkolizmle mücadeleyi alkol tüketenlere karşı yapmamalıdır.

- En önemlisi alkol tüketimine ilişkin ideolojik ve kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmeli ve içki tüketiminin bir yaşam tercihi olduğu unutulmamalıdır.