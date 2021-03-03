Teoman Kumbaracıbaşı kimdir kaç yaşında nereli? Evli mi çocuğu var mı?

ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir oyuncu daha girdi. Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı dizinin merak edilen ismi oldu. Peki kimdir Teoman Kumbaracıbaşı, aslen nereli, evli mi, çocuğu var mı? Teoman Kumbaracıbaşı dizileri

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ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisine yeni bir oyuncu daha kaltıldı. Teoman Kumbaracıbaşı diziye Kara Şaman Togay karakteri ile dahil oldu. Bu akşam yayınlanacak bölümle seyirci karsısına çıkacak olan oyuncunun hayat vereceği karakter merak edildi. Peki Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli, evli mi eşi kim?

Kuruluş Osman’ın 48'inci bölümünde kadroya katılan Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey'in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterini canlandıracak.

Tarihte Kara Şaman Togay kimdir: Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ile Malhun Hatun, Kayı Obasında bulunan hainin peşine düşerken, Papa'nın ajanlarından biri olan Süleyman ile Melik ve hainlikte işbirliğini birkaç adım öteye taşırken, Tekfur Nikola da boş durmuyor. Süleyman ile Melik, Kara Şaman Togay'ı Osman Bey ve Kayı'ın başına bela ediyor.

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir: Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1947 tarihinde dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı.

2003 yılında "Yazı Tura" filmi, ilk uzun metrajlı filmi oldu ve burada homoseksüel bir karakter olan "Teoman"ı canlandırdı.Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu.

2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı.

Yine 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.

2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi.

2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı.

"Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. "Güneşin Kızları" dizisinde "Ahmet" karakterini canlandırdı. "Kördüğüm" adlı diziye "Murat" karakteriyle dahil oldu.

Özel bir lisenin tiyatrosunu yönetmektedir.