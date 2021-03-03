Almanya'nın Covid-19 raporu: Ağır hastaların yüzde 90'ı yabancı ve Türk

ALMANYA'da resmi makamlar, Covid-19 nedeniyle entübe edilen hastaların yüzde 90'unun yabancı ve Türk olduğunu raporla ortaya koydu. Ülke Sağlık Bakanı, rakamları duyunca 'aman tanrım' diye şok geçirmiş...

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Almanya’da ekim ayında olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan koronavirüs patlamasının ardında, yabancılar ve Türklerin olduğu resmi ağızlarca savunuldu.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, Alman hükümetine yaptığı sunumda, “Ülkemizde maalesef paralel bir yapı oluştu. Bunlara erişemiyoruz. Korona kurallarını anlamıyorlar ve 4 milyon yabancı, ağır korona vakalarının yüzde 50'sini oluşturuyor” dedi.

Alman vatandaşlığını almış yabancıları da katınca, bu oran yüzde 90'a çıkıyor.

"Korona kurallarını hiçbir şekilde anlatamadığımız grup"

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de konuyu manşetine taşıdı… Yeni raporlarla durumun daha da ağır olduğu ortaya çıktı. Alman hükümetine brifing için yapılan telekonferansta konuşan Moers Akciğer Hastalıkları Kliniği Başhekimi Thomas Voshaar, “Sayılar bize korona kurallarını hiçbir şekilde anlatamadığımız bir grup olduğunu gösteriyor. Tümü de yabancı kökenli. 2020 yılının son çeyreği ile 2021 yılı ocak ayına baktığımızda, entübe edilen (solunum cihazına bağlanan) ağır hastaların yüzde 90'ı yabancı” açıklamasını yaptı.

Bakan Sphan'dan şok tepki

Konuyu Sağlık Bakanı Jens Spahn’a ilettiğini, onun da “Aman tanrım. Aman tanrım…” dediğini belirten Dr. Voshaar, bunu bazı hastalara bilgi vermede büyük iletişim sıkıntısı olmasına bağladı.

Bu korkuyla açıklayamamışlar!

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler ise, bu konuyu daha önce duyduğunu ama “ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı” damgası yeme korkusuyla açıklayamadığını belirtti.

Wieler, “Konu bizim bir için tabu. Bu konuyu imamlarla görüşmemiz lazım. Özellikle Berlin'de büyük etkileri var. Bu çok büyük bir problem” diye konuştu.

Hastanedekilerin çoğu Türk deniyor

Entübe edilen hastaların çoğunun yabancı veya yabancı kökenli olması, bunların büyük çoğunluğunun da Türk olduğunu gösteriyor. Çünkü, Almanya'daki en büyük yabancı grubu Türkler. Bu durumda, günlük ölüm sayılarında çok büyük bir oranın Türkler ve yabancılardan oluşması da ihtimal. Giessen gibi, Frankfurt Üniversite Kliniği ve birçok koronavirüs hastanesinde yatan hastaların çoğunluğunun Türk kökenli olduğu söyleniyor.