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Afrin'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

SURİYE’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

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Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Çevrede maddi zarar meydana gelirken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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