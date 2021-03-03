Dolar yükselişe geçti! Yabancı yatırımcılardan flaş dolar tahminleri gelmeye başladı

Doların yine ateşi yükseldi. Güne 7.35 seviyesinde başlayan Dolar/TL, yönünü yukarı çevirerek 7.43'ü geride bıraktı. Kurun yükselmesinde 1.40 seviyesinden 1.46 seviyesine yükselen ABD hazine tahvili faizleri etkili oldu. Yabancı yatırımcılardan bomba dolar tahminleri gelmeye başladı.

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Dolar yine yönünü yukarıya çevirdi. Güne 7,35 seviyesinde başlayan dolar kuru, yüzde 0,61 yükselişle 7,42 civarında seyrediyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise gün içerisinde 6 baz puan yükselerek yüzde 1,46 seviyesine ulaştı. Dolar/TL haftaya 7,43 seviyesinde başladıktan sonra pazartesi günü sert bir düşüşle 7,22’ye kadar gerilemişti.

Saat 16:50 itibariyle piyasalarda durum: Dolar yukarı yönlü hareketini devam ettirerek, 7.43 seviyesini geride bıraktı. Euro da 8.96'ü geçti. Altının onsu yüzde 1.30'luk düşüş yaşadı ve şu anda 1.715 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul ise yükselişe geçti ve 1.534 seviyesinde işlem görüyor.

Yabancılardan dolar/TL tahminleri

Bank of Mitsubishi Tokyo Mart ayında yayımladığı kur görünümü raporunda, ters dolarizasyon için önkoşulların tamamlandığını ve Türk varlıklarına olan ilginin arttığını belirterek 2021’in ilk yarısı için dolar/TL tahminlerinin 7,20 olduğunu söyledi.

Mizuho Bank Kur Stratejisti Hidetoshi Honda ise Mart ayı sonu için kur tahmininin 7,50 TL olduğunu belirtirken faiz indirimlerinin beklenenden daha erken olabileceğine değindi. Yıl sonu için dolar/TL tahmininin 8,00 olduğunu belirten Honda Dolarda uzun pozisyon tavsiye ettiğini vurguladı.

Standard Chartered analistleri ise Kovid-19’a karşı aşılama süreciyle küresel ekonomideki toparlanma neticesinde Türkiye’nin enerji faturasının turizm gelirlerinden daha hızlı artacağını öngörerek, yıl sonu dolar/TL tahminlerini 9 olarak koruduklarını belirttiler.