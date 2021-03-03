Ağrı'da altın rezervi detayları! TMSF Başkanı açıkladı: En 300 milyon dolar yatırım
AĞRI Mollakara mevkiinde keşfedilen altın rezervi için hazırlıklara başlandı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal rezerv hakkında açıklamalar yaptı. Hacmi açıklanmayan rezerv için en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılacakken bin kişiye de istihdam sağlanacak.
Türkiye’nin yer altı kaynaklarına ilişkin yatırımları sonuç vermeyi sürdürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı’da büyük bir altın rezervi bulmuştu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Gülal, şu sözleri söyledi: Türkiye’de altının 3’te 1’ini Koza Altın çıkarıyor. Türkiye’de 38 noktada sondaj yapıyoruz. Ağrı Diyadin’de Mollakara’da bir rezerv var."
"Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya’dan bir enstitüden rapor bekliyoruz. Orada tesis kurmaya değecek bir rezerv var. Fizibilitesini yaptık. Asgari 300 milyon dolarlık bir tesis yatırımımız olacak"
Zengin bir rezerv var: 2022 yılı sonuna kadar Ağrı’daki sahadan ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gülal, “Orada yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Buradaki rezervin yoğunluğu yüksek. Normalde 2 ton topraktan 1,2 gram altın elde edilir. Ağrı’daki verimin bu rakamdan yüksek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.