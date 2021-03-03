İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan HDP açıklaması: Müsamaha göstereni ifşa ederim

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Partimizde HDP’ye müsamaha gösterecek bir tane adam olsa, ben o adamı saklamam, hemen ifşa ederim" diye konuştu.

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Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 'İYİ Parti’nin HDP ve dokunulmazlıklarla sınavı' başlığıyla yayımlanan yazısında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmeden dikkat çeken notlar aktardı.

"Akşener de sizin gibi mi düşünüyor?"

Mehmet Acet'in yazısı şöyle: İYİ Parti’nin önde gelen isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’na 'Genel Başkan da sizin gibi mi düşünüyor?' diye sordum, şöyle bir cevap verdi: 'Bizden farklı düşünmez. Meral Hanım’ın bu mevzudaki hassasiyeti, ifade tarzı, vurgulamaları, beni açığa düşürecek gibi olsa ben tenezzül etmem böyle bir şeye.'

"HDP’ye müsamaha göstereni ifşa ederim"

Sonra, 'Partimizde HDP’ye müsamaha gösterecek bir tane adam olsa, ben o adamı saklamam, hemen ifşa ederim' diye iddialı bir cümle de kurdu Ağıralioğlu. Malum, kendisi geçen hafta CNN Türk’te, Ahmet Hakan’ın programında, HDP milletvekillerinin dokunulmazlık oylamaları Meclis Genel Kurulu’nda yapıldığında 'Evet' oyu vereceklerini söylemişti.

'Genel Başkan HDP ile ilgili konularda çok net'

Yavuz Bey, Akşener’in Selahattin Demirtaş’ın terörle ilişkisine dair beyanatlarına atıfta bulunuyor, 'Genel Başkan HDP ile ilgili konularda çok net' diye konuşuyor. Ona göre Meral Hanım, milletvekillerinin ‘hükm-ü şahsiyetlerini’ ezmek istemediği için, 'Milletvekillerimiz Genel Kurul’a geldiğinde gerekeni yapacaklar' demekle yetinmiş durumda.

CHP-İYİ Parti-HDP tartışması

HDP’nin PKK ile yani terör ve şiddet ile arasına mesafe koymaması ya da koyamaması, sadece CHP tabanında değil, İYİ Parti’ye oy veren geniş kesimlerde de büyük tepkiyle karşılanıyor. Hatta duyarlılığın daha büyüğü İYİ Parti tabanında dememiz daha doğru olacaktır.

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, CHP seçmeninin bir bölümünün parti tercihlerini değiştirerek İYİ Parti’ye yönelmelerinin en temel gerekçesi, CHP’nin HDP ile ‘et kemik’ haline gelmesine gösterilen tepki değilse başka ne olabilir ki?

Yani demem o ki, İYİ Parti özelinde böyle mevzular gündeme geldiğinde, ‘İttifak oylarının bütünlüğünü bozmama’ çabalarıyla, HDP’nin PKK ilişkisine prim vermeme gayreti arasındaki ikilemler büyüyüp gidiyor.