CHP'li Avcılar Belediyesi'nde halaylı eylem! Ayrımcılığa son verilene kadar...

CHP'li Avcılar Belediyesi önünde toplanan memurlar halaylı eylem yaptı. Tüm Bel Sen 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, "Ayrımcılığa son verilene kadar ve taleplerimiz kabul edilene kadar örgütlü mücadelemizle ses yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

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Tüm Bel Sen 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, burada yaptığı açıklamada geçen yılın Nisan ayında Avcılar Belediyesi’nde yürürlüğe girmesi gereken toplu sözleşmesinin henüz imzalanmadığını belirterek, “Ayrımcılığa son verilene kadar ve taleplerimiz kabul edilene kadar örgütlü mücadelemizle ses yükseltmeye devam edeceğiz. Sözleşmeli memurların Ocak 2020 maaşlarına zam yapılmadığı gibi Avcılar Belediyesi Meclis kararıyla maaşları ortalama 300 TL düşürülmüştür. Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinde belirlenen limitlerin altında ücret vermektedir. Yasal olarak zorunlu olduğu halde belediye personeline yemek verilmemektedir." dedi.



Açıklamanın devamında "Personel servisinde de kısıtlama yapılmış, 9 adet olan servis sayısı 5'e indirilmiştir. Hijyen kuralarına uyulmadığı için onlarca emekçi korona (covid-19) hastası olmuştur. Önceki dönemlerde yaşadığımız adam kayırma ve taraflı yaklaşımlar artarak devam etmektedir. Gelinen aşamada memurların 5, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesi, teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Marta kadar tüm alacaklarının sözünü veren Başkanın bu sözünün takipçisi olacağız. Başta müteahhit alacağı olmak üzere belediye borçlarının önemli bir kısmı ödenmesine karşın, Avcılar halkına hizmet sunan biz emekçilerin alacakları ödenmemiştir." ifadeleri kullanıldı.







"Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız"

Sendikalı zabıta memurları sık sık düdük ve alkışlarla tepkilerini dile getirirken ‘“Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz’, ‘Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız’ sloganlarını attı. Açıklama ardından çalışanlar kısa süre halay çekerken sendika başkanının koronavirüs salgınını hatırlatarak mesafeli halay çekilmesi uyarısı üzerine bundan vazgeçildi.