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Karabük'te şiddetli ağrıyla gitti doktor bile şaştı kaldı: İlk defa başıma böyle bir şey geldi

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te nefes darlığı ve şiddetli ağrı şikayetliyle hastaneye giden 40 yaşındaki Hamdiye Sümbül'ün ciğerinden Arnavut biberi çıktı.

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Karabük’te Hamdiye Sümbül (40) isimli kadın, yaklaşık 10 gün önce arkadaşları ile döner yedikten sonra aşırı derecede nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde kadının ciğerlerinin sol alt kısmında bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla alınan cismin Arnavut biberi olduğu ortaya çıktı. Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat’ın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuşan hasta ve doktoru ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Çok sıkıntılar yaşadığını anlatan Hamdiye Sümbül, “Hastaneye başvurdum. Bu arada çok gidip geldim, acile filan sonunda Göğüs Hastalıkları Hocamız Murat Bey fark etti. Röntgen ve tomografi filmi çekildikten sonra bir ciğerimin sol alt kısmında bir cisim olduğu tespit edildi. Operasyon sonunda ise cismin Arnavut biberi olduğu ortaya çıktı. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Bende şok oldum Arnavut biberini görünce” dedi.


"Tek parça halinde çıkarmamız hastamız için büyük bir şans"
Doç. Dr. Murat Acat, hastanın 3 gün önce polikliniğine başvurduğunu anlatarak, “Hastamız yemek yedikten sonra nefes darlığı şikayeti olduğunu söyledi. Hastayı muayene ettiğimde sol alt ciğerinde sınırlı bir alanda müzikal bir ses vardı. Normalde biz bronş dediğimiz bu sesleri iki taraflı duyarız ama hastamızda tek taraftı. Tomografi ve akciğer grafisinde akciğerin sol alt tarafına doğru büzüşmeyi gördük. Bunun üzerine hastaya bronkoskopi yaptık. Bronkoskopi ile sol ciğerin alt tarafındaki broşun girişinde yabancı bir cisim gördüm. Yemek parçası gibi bir şey bekliyordum. Biyopsipense ile dışarı çıkarttığımızda cismin Arnavut biberi olduğunu gördük. Tek parça halinde çıkarmamız hastamız için büyük bir şans. Bu tarz kırılgan olan yabancı cisimler bazen parçalanıp, hastaya ileride sıkıntı verebilirdi. Eğer bu süreç uzamış olsaydı kalıcı hastalıklara sebebiyet verebilirdi” dedi.


Doktor bile şaşırdı
Acat, 25 yıllık mesleki hayatında çok yabancı cisim çıkarttığını ancak ilk kez Arnavut biberi çıkarmasının ise şaşkınlığa neden olduğunu kaydetti. Tamamen sağlığına kavuşan Hamide Sümbül tedavisinin ardından taburcu edildi.

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