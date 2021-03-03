Ankaragücü Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'ne 2-1 yenildi. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri İbrahim Akdağ (P) ve Lobjanidze atarken; Galatasaray'ın tek sayısını Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 57'de direkt kırmızı kart gördü. Ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından yenilen Galatasaray, 57 puanda kaldı. 6 maç sonra kazanan Ankaragücü ise 23 puana yükseldi.

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90+3 'GOOOLL!! Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile farkı bire indiriyor! Ryan Donk'un pası ile ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu şık bir plase ile topu kalecinin solundan ağlara gönderiyor.

88' Sofiane Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

87' Saba Lobjanidze'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla kalenin yanından auta çıkıyor.

74' Martin Linnes'in sağ kanattan sert ve etkili kestiği ortada Henry Onyekuru kafa vuruşunu yapıyor ama top kalenin yanından auta çıkıyor.

68' Endri Cekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kalenin yanından auta çıkıyor.

57' KIRMIZI KART! Galatasaray 10 kişi kalıyor! Mostafa Mohamed, İbrahim Akdağ'a dirseği ile yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görüyor ve Galatasaray sahada on kişi kalıyor.

55' GOOOLL!! Ankaragücü, Saba Lobjanidze'nin golü ile farkı ikiye çıkarıyor! Alper Potuk'un pası ile sol kanatta topla buluşan Saba Lobjanidze şık bir çalım ile Marcao'dan sıyrıldıktan sonra Muslera ile karşı karşıya kalıyor. Lobjanidze topu Muslera'nın üzerinden çok güzel bir şekilde aşırtarak topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getiriyor.

49' Galatasaray, Radamel Falcao ile mutlak bir gol şansından yararlanamıyor. Onyekuru'nun arapası ile altı pas önünde topla buluşan Radamel Falcao şutunu çekiyor ama Ricardo Friedrich kritik bir kurtarış ile beraberlik fırsatına izin vermiyor.

45+1' GOOOLL!! Ankaragücü, İbrahim Akdağ'ın penaltı golü ile öne geçiyor! Sağ kanattan Geraldo'nun ortaladığı top sonrasında ceza sahası içinde Arda Turan'ın Endri Cekici'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösteren düdüğü çalıyor. Kazanılan penaltı vuruşunda İbrahim Akdağ topu ve kaleci Muslera'yı ayrı köşelere göndererek ve takımını öne geçiriyor.

44' Geraldo'nun ceza sahası yayı içinden çektiği şutta top kaleci Muslera'da kalıyor.

34' Atila Turan'nın kalecisine göndermek istediği pasta araya giren Emre Kılınç ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekiyor ama top yan ağlarda kalıyor ve Galatasaray mutlak bir gol şansından yararlanamamış oluyor.

28' Sağ kanatta kaleyi hafif çaprazdan gören açıdan kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram topun başına geçiyor. Ömer'in kaleye gönderdiği şutta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

22' Sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortaya altı pas önünde çok iyi yükselen Henry Onyekuru'nun kafa vuruşuna Korcan Çelikay çok iyi uzanıyor ve topu kornere çeliyor.

16' Kazanılan en direkt serbest vuruşta, Endri Cekici topa dokunduktan sonra Atila Turan şutunu çekiyor ama top barajdan geri dönüyor. Barajdan dönen top Alper Potuk'un önünde kalıyor. Alper şutunu çekiyor ama top tekrardan Galatasaray savunmasından geri dönüyor ve sonrasında top oyun alanı dışına çıkıyor.

9' İbrahim Akdağ'dan şık bir şekilde sıyrılan Gedson Fernandes kaleyi görür görmez şutunu çekiyor ve kaleci Korcan üstüne gelen sert şutta topu kornere çeliyor.

2' Arda Turan'ın sağ kanattan ortaladığı topa Onyekuru etkili bir vuruş yapamıyor ve top kalenin yanından auta çıkıyor.