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İsveç'teki bıçaklı terör saldırısında 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı

İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.

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İsveç'in Jönköping şehri emniyet müdürlüğünden Angelica Israelsson Silfver, yaptığı açıklamada, Vetlanda ilçesinde bıçaklı saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Silfver, saldırganın 20 yaşında olduğunu ve saldırıda 8 kişiye yaraladığını kaydetti.

Saldırganın vatandaşların üzerine bıçakla saldırdığını belirten Silfver, olay yerine gelen polisler tarafından saldırganın silahla vurularak durdurulabildiğini ifade etti.

Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.

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