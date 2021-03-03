İsveç'teki bıçaklı terör saldırısında 8 kişi yaralandı

İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.Abone ol
İsveç'in Jönköping şehri emniyet müdürlüğünden Angelica Israelsson Silfver, yaptığı açıklamada, Vetlanda ilçesinde bıçaklı saldırı gerçekleştiğini söyledi.
Silfver, saldırganın 20 yaşında olduğunu ve saldırıda 8 kişiye yaraladığını kaydetti.
Saldırganın vatandaşların üzerine bıçakla saldırdığını belirten Silfver, olay yerine gelen polisler tarafından saldırganın silahla vurularak durdurulabildiğini ifade etti.
Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.