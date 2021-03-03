İzmir'de 10 yaşındaki çocuk bahçeye uçan otomobilin altında kaldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir otomobil, önce park halindeki araca çarptı ardından da bir binanın bahçesine uçtu. O esnada bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki çocuk, üzerine devrilen otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

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İZMİR'in Bornova ilçesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; E.Y., cadde üzerinde 33 AFU 635 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 35 AT 8216 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir binanın bahçesine devrildi. Bu esnada bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki Enes O., üzerine devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Enes O.'nun kafasında yaralanma bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken; araç sürücüsü ile yanında bulunan kızları D.Y., ve Y.Y'nin ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Sürücü E.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.