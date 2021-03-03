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Kayserispor konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 28. hafta maçında Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Kayserispor'un gollerini Muhar ve İlhan Parlak aterken; Rizespor'un tek sayısını Samudio kaydetti. Kayserispor 4 maçlık galibiyet hasretine son verirken puanını 28 yaptı. 7 maçtır ligde galip gelemeyen Rizespor ise 28 puanda kaldı

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2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un pasında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Attamah'ın sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

8. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Boldrin'in yerden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

43. dakikada Avramovski'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maglica'nın göğsüyle verdiği pasta topa gelişine vuran Attamah'ın şutunda top savunmaya çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakika Lennon'un sağdan kullandığı korner atışında ön direğe koşu yapan Maglica'nın kafayla aşırdığı topla altı pas içinde buluşan Muhar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

57. dakikada Selim Ay'ın sağdan ceza sahasında gönderdiği pasta rakibinden iyi yükselen Samudio'nun kafa şutunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada Henrique'nin pasında sol kanatta topla buluşan Lennon'un rakiplerinden geçtikten sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyuna geri döndü.

73. dakikada Boldrin'in pasında topla buluşan Samudio'nun topu sağına aldıktan sonra sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 1-1

77. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in etkili ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen İlhan Parlak kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

90+3. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Samudio'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta top üstten auta çıktı.

Karşılaşma Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor: 2 - 1 :Çaykur Rizespor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Uğur Demirok, Kolovetsios, Ramazan Civelek, Attamah (Dk. 82 Sapunaru), Muhar, Avramovski (Dk. 90+2 Emre Demir), Lennon (Dk. 90+1 Nurettin Korkmaz), Henrique (Dk. 83 Melih Okutan), Maglica (Dk. 51 İlhan Parlak)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Selim Ay (Dk. 86 Fernando), Meriah, Melnjak (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Abdullah Durak, Baiano (Dk. 67 Onur Bulut), Sabo, Boldrin, Dokovic (Dk. 46 Samudio), Soderlund (Dk. 67 Skoda) 

Goller: Dk. 48 Muhar, Dk. 77 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)

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