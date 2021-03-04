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İstanbul'da "Dinamik Denetim Süreci" başlıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeni Dinamik Denetim Modeli ile İstanbul genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu. Vali Yerlikaya, İstanbul için hedefin mavi kategoriye olmak olduğunu söyledi.

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu  genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:  

"Değerli hemşehrilerim, Yeni Dinamik Denetim Modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz. Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak. Hedef, mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak."

Yerlikaya paylaşımında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla yaptığı toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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