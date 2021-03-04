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ABD'den skandal bir Filistin açıklaması geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Filistin topraklarında iddia edilen savaş suçları hakkında soruşturma başlatmasını “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

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Price, günlük basın brifinginde UCM'nin Filistin'le ilgili kararını değerlendirdi. ABD yönetiminin UCM ve savaş suçları konusunda İsrail'in yanında olduğunu belirten Price, bu konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.

"UCM Savcılığının Filistin meselesiyle ilgili soruşturma açıklamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadık, bu soruşturmaya karşıyız." ifadesini kullanan Price, UCM'nin söz konusu durumla ilgili "yetkisinin olmadığını" savundu.

​​​​​​​Price, Filistin'in bağımsız bir devlet olma yeterliliğine sahip olmadığını, dolayısıyla da UCM'ye üye olamayacağını, bu bağlamda da UCM'nin "işgal altındaki Filistin topraklarında" soruşturma yürütemeyeceğini savundu.

Dışişleri Sözcüsü ayrıca, "Bu durumda Filistinliler savaş suçu iddiaları için nereye gitsinler?" şeklindeki ısrarlı bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

UCM'nin, Filistin'deki durumla ilgili söz konusu suçları soruşturmak için mahkemenin yargı yetkisinin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsadığı kararının ardından UCM Savcılığı, resmi soruşturmaya başladığını duyurmuştu.

Filistin soruşturması
UCM, 16 Ocak 2015’te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

Başsavcı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi.

UCM ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda Mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in Mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti.

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