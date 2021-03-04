İstanbul'da aşılama yüzde 50'de kaldı! Rakamlar alarm veriyor işte sebepleri

Sağlık çalışanlarının ardından eczacılar, 80-75 ve son olarak 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Ancak son dönemde aşı randevusu almakta sıkıntı yaşanıyor. Kimileri de ihmalden aşı için tereddüt edip randevu almıyor. Böyle olunca da İstanbul'da bu yaş gruplarında aşılama yüzde 50 civarında kaldı.

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Bilim Kurulu’nun önerdiği takvim doğrultusunda CoronaVac aşılarının uygulaması yoğunluklu olarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde devam ediyor. Bu süreçte görev alan hekimler, başlıca sıkıntının randevu oluşturmak ve yaşlılar için randevu almaktan kaçınan, ihmal eden çocukları-yakınlarından kaynaklı olabileceğini söylüyor. Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, genel fotoğrafı görebilmek için İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir’le görüştü.

Dr. Kudbettin Demir İstanbul’da 65+ yaş grubunda aşılamanın yüzde 50 ve biraz üzeri civarda kaldığını belirterek “İzlenim ve duyumlarımız bu yönde. Oysa hedef yüzde yüz olmalı. Bunda randevu alma problemlerinin etkisi var mıdır? Vardır. Yaşlılarımızın yakınlarının ihmalkârlıkları söz konusu. İhmalkârlıktan da öte, gençlerde aşıya karşı bir tereddüt, kararsızlığın da etkisi var. Bu durumlarla karşılaşıyoruz. Oysa aşılama inanın çok önemli. Faz 3 çalışmalarının sonuçları da açıklandı. Aşının ne kadar etkili olduğu ortada” diyor.

Mobil aşılama sistemi

Peki İSTAHED Başkanı Dr. Demir’in sorunun çözümü için önerisi ne? Şöyle özetliyor: “Sağlık Bakanlığı bu konuda daha aktif bir çalışma yaparsa gerçekten çok yararlı olur. Sosyal medyadansa, daha kolay ulaşılabilir olması açısından, TV aracılığıyla net mesajlar verilebilir, bilgilendirme yapılabilir. Evde bakım birimlerinin, belki personel sayılarını arttırarak, daha aktif çalışması, gerekirse mobil aşılama merkezleri kurularak mahallelerde aşılamaya başlanması ile sorun bir nebze çözülebilir.”