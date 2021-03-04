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Kapatılan Şehir Üniversitesi'yle ilgili yeni karar! Mülakatla Marmara Üniversitesi'ne geçebilecekler

Kapatılması, eski Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ciddi gerginliğe neden olan, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün arabuluculuk çalışmaları sonuçsuz kalan İstanbul Şehir Üniversitesi idari personelinin mülakat şartıyla Marmara Üniversitesi’ne atanabilecek.

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Gelecek Partisi Lideri Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ciddi gerginliğe neden olan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aracılık girişimlerine rağmen kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi personeliyle ilgili karar yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1978 tarihli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a geçici bir madde eklendi. Eklenen maddede özetle şu ifadelere yer verildi:

“Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nde 30.06.2020 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan idari personelden, herhangi bir emeklilik, yaşlılık aylığı hak kazanmamış olanlar, 30 gün içinde başvurmaları ve mülakatta başarılı olmaları kaydıyla Marmara Üniversitesi'ne atanabilirler.”

Aynı çerçevede, yine Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yürürlüğe girdi. 

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