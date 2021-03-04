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Adana'da bomba gibi patladı neye uğradığını şaşırdı: Evin içerisi berbat olmuş.

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da bir evdeki şofbenin bomba gibi patlaması sonucu bir kişi yaralanırken bina önünde park halinde duran araçta hasar meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77149 sokakta bulunan bir apartmanın 10’uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan H.E.A., duş almak için banyoya girdi. H.E.A.’nın tüplü şofbeni yakmak için çakmağı kullanması sonucu şofben bomba gibi patladı.

Patlama sonucu H.E.A. yaralanırken evde maddi hasar oluştu. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan patlama nedeniyle bina önünde park halinde bulunan 01 AEG 68 plakalı otomobilde hasar meydana geldi.


"Evin içerisi berbat olmuş."
Aracında maddi hasar oluşan Ahmet Gürlek, “Ben 3’üncü katta oturuyorum. Arabamı normalde hep yan tarafa park ediyorum ama orası dolu diye geldim buraya park ettim. Tam yukarı çıkarken haber geldi arabanın üzerine cam düştü diye. Evin içerisi berbat olmuş. 2 dakika arayla canımdan olmaktan kurtuldum. Cana bir şey olmasın” diye konuştu.

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