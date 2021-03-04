İzmir'de iki kadın birlikte alkol aldıkları şahıslar tarafından darbedildi

İZMİR'de iki kişi evde alkol aldıkları iki kadını çıkan tartışma üzerine sokakta darbetti. Polise yapılan ihbarla şahıslar gözaltına alınırken kadınlardan birini sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

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Olay dün akşam saatlerinde, Düzce Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. M.D. ve V.D. adlı iki erkek, A.K. ve M.D. isimli kadınlarla alkol almaya başladı.

Evde başlayan tartışma büyüyünce iki genç kadın evden kaçarak Gürcü Osman Camii şadırvanına gizlendi. İki kişi kadınları bularak darbetti. Kadınların bağırmaları üzerine etrafta bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada M.D. isimli kadın sinir krizi geçirdi. M.D. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.