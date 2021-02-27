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Erol Bulut, Caner Erkin'i Trabzon'a götürmedi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken Caner Erkin'in de kadroda olmaması dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Erol Bulut'un Caner Erkin kararı
Öte yandan Caner Erkin'in herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ve Erol Bulut'un kararıyla kadro dışı kaldığı öğrenildi.

Terk etti
Caner Erkin'in karar açıklandıktan sonra kimseyle konuşmadan tesisleri terk edip evine gittiği iddia edildi. Caner Erkin, kadronun açıklanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kadroda yer almayan ve kadro dışı bırakıldığı iddiaları olan Caner Erkin, Instagram hesabından Fenerbahçe formasını öperken bir fotoğrafını paylaştı.

5 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer alan 5 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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