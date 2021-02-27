Davut Güloğlu kaç yaşında nereli evli mi eşi kimdir?

Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Davut Güloğlu İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri olacak. 49 yaşında olan Davut Güloğlu aslen Rizeli. Davut Güloğlu'nun ilk eşi Sibel Yıldırım'dır. Yakın zamanda kendinden 23 yaş küçük üniversiteli sevgilisi olan Davut Güloğlu Ece Erken, Emel Müftüoğlu gibi isimlerle de aşk yaşamıştı.

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Davut Güloğlu kaç yaşında, aslen nereli ve kaç kere evlendi soruları İbo Show'a konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Davut Güloğlu aslen Rizeli ve 40 yaşında. Bir kez evlilik yapan Davut Güloğlu , ilk evliliğini 1993 yılında yaptı. Bu evlilikten Cengizhan adında bir oğlu oldu. Davut Güloğlu yakın zamanda kendisinden 23 yaş küçük üniversiteli sevgilisi ile aşk yaşamış bu olay magazin basınında uzun süre yer almıştı.

1972 Rize doğumludur. İlk albümü 'Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan Güloğlu, Karadeniz bölgesinde kısa sürede adını duyurdu.

2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, yerel şöhretini ulusal boyutlara çıkarmıştır. Yaklaşık 2 - 2,5 milyona yakın kopya satan bu albüm ile etnik-pop akımını başlatan ilk Türk şarkıcı unvanını almıştır.

2003 yılının Mayıs ayında 'Katula Katula' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, ulusal boyutlardaki şöhretini Avrupa'ya taşımıştır. Bu albüm ile kendi albüm satış rekorunu kıran Davut Güloğlu, ülkesinde 'Karadeniz'in Ricky Martini' lakabını almıştır. Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelerde yabancıların dikkatini çeken Güloğlu, kısa sürede etnik-pop tarzını uluslararası platformda tanıtmıştır. Fransa'da bu albüm ile ödüller alan Güloğlu, dünyaca ünlü haber ajansı AGF(Agence France-Presse) ile özel bir röportaj gerçekleştirmiştir.

Davut Güloğlu, Nurcanım ve Katula Katula albümü ile 2000'li yıllardaki ekonomik krizin yarattığı toplumsal açıdan kötü boyutlardaki ülke moralini yükselttiği gerekçesi ile o dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den ödül almıştır.

Davut Güloğlu 24 Ocak 2011 yılında Ece Erken ile 'Hayata Gülerken' programınının sunuculuğunu yapmıştır.