Caner Erkin'in neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Caner Erkin, hafta içi takım toplantısındaki sözleri nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmazken, İrfan Can Kahveci'den flaş bir paylaşım geldi.

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Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin şoku yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor maçının kadrosunda Caner Erkin'e yer verilmedi. Sakatlığı bulunmamasına rağmen tesislerde kadroda olmadığının haberini alan tecrübeli sol bek, hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde Samandıra'dan ayrıldı.

“Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız”

Sözcü'de yer alan habere göre; Caner'in hafta içi takımla yapılan toplantıda “Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız” diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun Erol Bulut'un hoşuna gitmediği öğrenildi.

Armayı öptüğü fotoğrafı paylaştı

Kadro dışı haberinin açıklanmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Caner Erkin, armayı öptüğü bir fotoğrafını “FENERBAHÇE” mesajıyla paylaştı.

İrfan Can'dan Caner Erkin'li paylaşım

Öte yandan sakatlığı atlatmasına rağmen kondisyon eksiği nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda olmayan sarı lacivertlilerin yeni transferi İrfan Can Kahveci de, sabah saatlerinde Instagram hikayesine Caner Erkin’le çekildiği bir fotoğrafını koydu. İrfan'ın bu paylaşımı Caner'e destek Erol Bulut'a gönderme olarak yorumlandı.