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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1 günlük erteleme özrü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan, yüz yüze eğitime yönelik açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimindeki değişiklik hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta, illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıklamıştı.

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