Çağdaş Onur Öztürk dizileri hangisi Çağdaş Onur Öztürk kimdir?

Akrep dizisi ile setlere dönen Çağdaş Onur Öztürk kimdir? 1979 doğumlu oyuncu Çağdaş Onur Öztürk, 2008 yılından bu yana sektörde yer alıyor… Birçok farklı projede yer alan oyuncu ilk olarak Gazi isimli dizide oynamış ardından ise Sakarya Fırat isimli yapımda Hasan karakteri ile dikkat çekmişti.

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Akrep dizisindeki Ahmet kimdir, Çağdaş Onur Öztürk hangi dizilerde oynuyor soruların merak konusu oldu. Akrep dizisinde Ahmet karakterini canlandıracak oyuncu Çağdaş Onur Öztürk oldu. Peki Akrep Ahmet nasıl bir karakterdir? Akrep Ahmet iyi mi kötü mü?

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi birbirinden ünlü ve başarılı oyuncuların rol aldığı Akrep dizisi başladığı günden beri reytinglerini bir üst seviyeye çıkarmak kadına türlü türlü çalışmalar yapsa da bunu bir türlü başaramamıştır. Dizinin konusu nun güzelliği Demet Akbağ gibi Usta Bir ismin olması reyting konusunda yeterli olmamış iken yayınlandığı Zorlu reyting günü olan cuma gününden Perşembe gününe alınan Akrep dizisi yeni taktikler denemeye devam ediyor. İşte bu taktiklerden biri de kadroya yeni isimler dahil etmeleri olurken son dakika yapılan bir paylaşımda Akrep dizisinin kadrosuna Flash Bir ismin katıldığı belirtiliyor. 1441 Prodüksiyon imzalı olan Akrep dizisine Ahmet karakteri ile Çağdaş Onur Öztürk’ün katıldığını sizlere söyleyebiliriz..

Akrep Ahmet kimdir: Diziye dahil olan Çağdaş Onur Öztürk ün canlandıracağı karakter olan akrep Ahmet dizide mafya babası olarak karşımıza çıkarken, henüz akrep Ahmet karakteri ile alakalı net bir açıklama yapılmasa da Evrim Alasya nın karşısında olacak bir karaktere benzemekte

Akrep Ahmet’i Çağdaş Onur Öztürk kimdir?

Yakışıklı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk 1979 yılı doğumlu ve sivaslıdır . Dizi ve sinema oyuncusu olarak bizlerle birlikte olan Çağdaş Onur Öztürk, peyzaj mimarlığı bölümü mezunu olması sonrasında Devlet Konservatuarı eğitimi ile dizi ve film sektörüne adım atmıştır. Rol aldığı projelere bakacak olursak ilk ATV kanalında Gazi dizisinde Akın karakteri ile bizlerle birlikte olmuştur. En son olarak ise Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinde Oktay karakterini ile 2018 yılında adından bahsettirmiştir.

Akrep Ahmet Çağdaş Onur Öztürk Kariyeri

2008 Gazi ATV

2008 Doğruluk Ekseni STV

2009 Sakarya Fırat TRT 1

2011 Kuzey Güney Kanal D

2013 Böyle Bitmesin TRT 1

2014 Düşler ve Umutlar Fox TV

2014 Aşktan Kaçılmaz Star TV

2015 Yaz’ın Öyküsü Kanal D

2016 Diriliş Ertuğrul TRT 1

2016 Kış Güneşi Show TV

2018 Yuvamdaki Düşman Show TV

2018 Avlu Star TV

Diriliş Ertuğrul dizisinde Çağdaş Onur Öztürk dizinin yayınlandığı dönemde adından çok bahsettiren bir isim olarak bizlerle birlikte olmuştu. Şu sıralar adı akrep Ahmet olarak anılan Çağdaş Onur Öztürk’ün o dönemde rolü için binicilik eğitimi alırken attan düşmesi ve sonrasında hastaneye kaldırılması herkesi üzmüştü. Attan düşerek Elmacık kemiği ve Köprücük kemiği ile birlikte Bileği kırıldığı belirtilen Çağdaş Onur Öztürk gördüğü tedavi sonrasında hastaneden çıkmıştı.