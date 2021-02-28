Milli İrade'ye suikast 28 Şubat darbesinin 24. yılı! Darbe ve darbeciler lanetle anılıyor

Bugün Türk demokrasi tarihine 'post modern darbe' olarak geçen 28 Şubat darbesinin yıldönümü. Aradan geçen bunca zamanın ardından darbe ve darbeciler bir kez daha lanetleniyor. İşte 28 Şubat darbesine yönelik açıklamalar...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat bildirisinin, yakın siyasi tarihe düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastı olduğunu belirtti. Fuat Oktay, "28 Şubat bildirisi, yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'miz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamızla hiçbir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Darbecileri, taşeronlarını, iş birlikçilerini lanetle anıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat darbesinin, milleti ve onun iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır." değerlendirmesinde bulunup şöyle devam etti:

"Milletimizin basireti ve sağduyusu bütün çatışma ve kaos beklentilerini boşa çıkarmış, '28 Şubat bin yıl devam edecek' sözünde ruhunu bulan milli irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır. 28 Şubat darbesi, milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biridir. 24. yıl dönümünde, 28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, iş birlikçilerini lanetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını hürmetle selamlıyorum."

Darbeciler neyi hedeflediyse tam tersi oldu

Milli iradeye karşı topyekun savaş açanların, bin yıl sürmesini planladıkları 28 Şubat darbesinin, aziz milletin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesiyle tarihin çöplüğüne gömüldüğünü vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise şu mesajı paylaştı:

"28 Şubatçılar neyi hedefledi ise milletimiz tersini gerçekleştirerek darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf etmiştir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz güçlü ve büyük Türkiye idealimizin gerçekleşmesini hiçbir beşeri güç önleyemeyecektir. Üzerinden yıllar geçse de yaşattığı zulüm hala taze olan 28 Şubat'ın mağdur, mazlum ve şanlı direnişçilerini şükran ve saygıyla, 28 Şubatçıları ve onların zelil destekçilerini ise nefretle anıyoruz."

Ne yazık ki asker-sivil işbirliğiyle yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Altun “Bugün, demokrasinin ve özgürlüklerin darbeci zihniyet tarafından askıya alınmasının yıl dönümü” ifadelerini kullandı. Altun, şunları kaydetti:

"Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir kesiminin sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız süreç ne yazık ki asker-sivil işbirliği ile gerçekleşmiştir.

Belli siyasi partiler, STK'lar ve sözde aydınlar bu koronun içerisindeydi. Aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat’ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin ele ele verdiği bir süreçtir.

28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askerî değil siyasî, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat, nifak tohumudur. 28 Şubat, millete kin besleyenlerin kustuğu zehirdir. 28 Şubat, müstemleke zihniyettir.''

Kim kiminle ne tür ittifaklar içine girerse girsin...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Şubat Darbesinin amaçları, aktörleri ve sonuçları itibariyle siyasi, toplumsal ve ekonomik tahribatı çok ağır olan karanlık bir proje olduğunu belirtti. İşte Kabaktepe'nin mesajından satır başları...

- "28 Şubat Darbesi amaçları, aktörleri ve sonuçları itibariyle siyasi, toplumsal ve ekonomik tahribatı çok ağır olan karanlık bir projeydi. Böyle bir ortamda AK Parti’nin kurulması, 28 Şubat karanlığı içindeki Türkiye'ye bir güneşin doğması gibiydi"

- "AK Parti; milletimizin, faillerince 1000 yıl sürecek denilen bu kirli ve karanlık sayfaya verdiği en güzel ve en okkalı cevap olmuştur. Bu ülkede terörden, darbeden, kaos ve kargaşadan medet umanların değil, milletin dediği olacaktır"

- "Kim kiminle ne tür ittifaklar içine girerse girsin; AK Parti bu milletin iradesini bu zamana kadar kimseye çiğnetmedi, bundan sonra da çiğnetmeyecektir. Bu ülkede terörden, darbeden, kaos ve kargaşadan medet umanların değil, milletin dediği olacaktır. Türkiye yabancı başkentlerden değil, Ankara'dan yönetilecektir"





