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Colin Kazım'a Irkçı saldırı! İğrenç sözler İngiltere'yi karıştırdı

Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Türk futbolcu Colin Kazım Richards, sosyal medya üzerinden hem siyahi hem de Türk olduğu için ırkçı saldırılara uğradı.

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Championship'te 1-1 beraberlikle sona eren Derby-Nottingham maçında takımının golünü atan Colin Kazım, karşılaşmadan sonra sosyal medyada ırkçı saldırılara uğradı.

Deneyimli futbolcuya zenci ve Pakistanlılar için çok kötü bir isim olan Paki ifadeleri kullanıldı. Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline geldi ve televizyon kanallarında da büyük bir habere dönüştü.

Colin Kazım durumdan çok etkilenen çocuklarının neden diye sorması ve bu durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün.

Yaşananların ardından başta Derby Kulübü ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım’a destek mesajları gönderdi.

Derby County Futbol Kulübü, "Oyuncularımızdan biri Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz." açıklaması yayınladı.

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