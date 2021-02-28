Fatih Terim milli futbolcuyu tamamen sildi kadroya almadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba'yla ilgili sürpriz bir karar verdi.

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Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'ın maç kadrosunda ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. Sarı kırmızılı takıma 2018 yazında büyük umutlarla transfer olan Emre Akbaba, bu sezonki performansıyla gözden düşmüştü.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray kariyerinde şanssız pek çok sakatlık yaşayan tecrübeli orta saha, bu sezon birçok maçta hayal kırıklığı oluşturmuştu. Eski formuna bir türlü dönemeyen Emre Akbaba, Erzurum maçında kadroya dahi giremedi. 2018-2019 sezonunda ayak tarak kemiğinden sakatlanan Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kalıp, 23 maç kaçırmıştı. Ayrıca deneyimli futbolcunun Mayıs 2019'da, kaval ve alt adale kemiğinde kırık tespit edilmiş, 192 gün takımdan uzak kalıp 20 maç daha forma giyememişti. Son olarak, Temmuz 2020'de uyluk kemiğinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncu, 83 gün süren sakatlığı sonucu 8 maç kaçırmıştı.

Bu bir ilki yaşadı

28 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlığı olmadan ilk defa kadro dışında kaldı. Kulüpten de milli oyuncu ile ilgili herhangi bir sakatlık açıklaması yapılmadı.

Antrenmanda da yer aldı

Hafta içinde takımla birlikte çalışan Emre Akbaba, dünkü karşılaşmada 21 kişilik kadroda yer bulamadı. Akbaba ile birlikte tribüne çıkan diğer isimler ise Ozornwafor ile Halil Dervişoğlu oldu.