Süper Lig'de dev maç: Trabzonspor - Fenerbahçe! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçta Trabzonspor'a konuk oluyor. Trabzonspor, yenerse zirve yarışına ortak olacak. Fenerbahçe kaybederse Erol Bulut'un gönderilmesi söz konusu olacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadeleyi kazanan Trabzonspor ise galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor.

28 Şubat Pazar günü Medical Park'ın ev sahipliği yapacağı haftanın son karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Flavio, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Samuel, Pelkas, Mesut Özil, Valencia

Fenerbahçe'de eksikler

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak, takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak. Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak. Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, İrfan Can ve Caner, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da hedef üst üste 8. galibiyet

Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8'e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.





Pozitif vakalar negatife döndü

Trabzonspor'da Covid-19 testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, mücadelede forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Son testleri negatif çıkan Uğurcan Çakır ve Erce Kardeşler, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alacaklar.

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım

Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı. Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.